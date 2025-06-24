Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Dijitalleşme İstişare Toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Dijitalleşme İstişare Toplantısı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'de düzenlediği Taşra Teşkilatı İstişare Toplantısı ile dijitalleşme sürecine katkı sağlayan projeleri ve teknolojik altyapıyı ele aldı. Toplantıda taşra teşkilatlarının görüşleri alınarak tarım uygulamaları değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Taşra Teşkilatı İstişare Toplantısı"nın ilki, Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Toplantı, teknolojik altyapının geliştirilmesi, mevcut sistemler hakkında bilgilendirme yapılması ve taşra teşkilatının görüşlerinin alınması amacıyla düzenlendi.

Programda, Bakanlığın dijitalleşme sürecine katkı sağlayan projeler, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapı çalışmaları ele alındı.

Ayrıca taşra teşkilatlarının sahadaki uygulamalara dair tecrübe, ihtiyaç ve önerileri değerlendirildi, dijital tarım uygulamaları yerinde incelendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu tür istişare toplantılarının, merkez ve taşra teşkilatları arasında etkili bir iletişim ve iş birliği zemini oluşturmasının yanı sıra, hizmetlerin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması amacıyla düzenlenmeye devam edeceği bildirildi.

Toplantıya, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mehmet Tekin Arpacık, Genel Müdür Yardımcısı Yasin Hakkı Kocaman, Daire Başkanı Hülya Gezer İnce, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile idareciler katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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