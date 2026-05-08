Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcı Karabulut Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu.

Karabulut, ziyaretlerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen, "Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi" kapsamında Çanakkale'de yapılan uygulamalar konulu sunumu izledi.

Toplantıda, kırsal kalkınma yatırımları 2026 yılı hibe destek başvuruları, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri hibe destek başvuruları, yeni yayımlanan tarım arazilerinin korunması ve kullanılması hakkında yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar, sonuçlanan tarım sayımı çalışmaları ve tarımsal veriler konularında değerlendirme yapıldı.

Karabulut, il müdürlüğü idarecileri ve teknik personeline yapılan çalışmalardan ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Abdulkadir Karabulut'a teşekkürlerini iletti.

Karabulut ve beraberindekiler daha sonra Ayvacık Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret etti.

Abdulkadir Karabulut, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali ve Demirhan ile bölgenin stratejik planlamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, sahada devam eden altyapı çalışmaları ve yatırım süreçlerini de inceledi.