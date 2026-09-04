Yumaklı, Sivas Kongresi Temsilini İzledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tiyatro oyuncuları tarafından hazırlanan Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için kente gelen Yumaklı, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Yumaklı, salondaki tarihi sıralara oturarak sanatçılar tarafından hazırlanan Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını takip etti.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, milletvekilleri, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer ilgililer de salondaki sıralara oturarak etkinliği izledi.

Yumaklı ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde devam eden kutlama programına katıldı.

Kaynak: AA