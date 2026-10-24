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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da Abana Limanı'nı inceledi

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da Abana Limanı'nı inceledi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerine ziyaret düzenledi. Yumaklı, Abana Limanı'ndaki çalışmaları inceledi; belediyeler ve AK Parti ilçe teşkilatlarında görüşmeler yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Abana Limanı'nda devam eden çalışmaları inceleyen Yumaklı, ardından Abana Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Seda Oyar'dan ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Abana İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelen Yumaklı, partililerle sohbet etti.

Ardından Bozkurt'a giden Bakan Yumaklı, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile de bir araya gelen Yumaklı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çatalzeytin ilçesine geçen Yumaklı, burada AK Parti İlçe Başkanlığını ve Çatalzeytin Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ahmet Demir, ilçede hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Yumaklı'ya sunum yaptı.

Bakan Yumaklı'ya ziyaretlerinde AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu eşlik etti.

Kaynak: AA
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