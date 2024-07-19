Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İzmir Buca'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Buca'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, "Buca yangını ile alakalı; ilk tespit 13.25'te oldu dün. 13.35'te de ilk müdahalemiz gerçekleşti. 7 uçağımız, 19 helikopterimiz, 50 arazöz, 10'a yakın iş makinası ve 360'a yakın arkadaşımızla yangına müdahale etmeye başladık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yangınların tamamının kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, şöyle dedi:

"Dün üst risk grubunda 9 adet yangın vardı. Ancak 34'ü orman yangını, 14'ü de orman dışı yangın olmak üzere bütün yurt çapında 48 adet yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. Orman dışında başlayan yangınların da ormana sirayet etmesiyle birlikte. Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, Bergama ve dün akşam yerleşim merkezlerine yakın seyreden Buca yangını arkadaşlarımızın canlarını hiçe sayarak söndürmek için mücadele ettikleri yangınlar oldu. An itibarıyla bu yangınların tamamı kontrol altına alındı. Birkaç da bilgi vermek isterim Buca yangını ile alakalı. İlk tespit 13.25'te oldu dün. 13.35'te de ilk müdahalemiz gerçekleşti. 7 uçağımız, 19 helikopterimiz, 50 arazöz, 10'a yakın iş makinası ve 360'a yakın arkadaşımızla yangına müdahale etmeye başladık. Kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın verdiği destek ile birlikte bugün itibarıyla bu yangınların kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum."