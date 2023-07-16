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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere...

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Erikan - Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Çanakkale Hatay Güncel Haberler

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