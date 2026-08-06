Bakan Yumaklı: Kaynaklar toprağa ve suya aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milli dayanışma ruhuyla başlattıkları "Terörsüz Türkiye" süreciyle, kaynakları toprağa ve suya aktaracaklarını, üreticinin gücüyle Türkiye'nin geleceğini inşa edeceklerini belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Terörün Türkiye'den çaldığı 2,3 trilyon doların, yüzlerce yeni baraj, modern sulama tesisleri ve şahlanan tarımsal üretim demek olduğuna işaret eden Yumaklı, "Bugün milli dayanışma ruhumuzla başlattığımız Terörsüz Türkiye süreciyle, kaynaklarımızı toprağımıza ve suyumuza aktaracak, üreticimizin gücüyle Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA