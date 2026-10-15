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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla NSosyal'den paylaşım yaptı. Yumaklı, kadın çiftçilerin üretimdeki sarsılmaz emeğini vurgulayıp toprağa sevgi ve gelecek inancı eken üreticilerle gurur duyduklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayatın her alanında olduğu gibi, tarımın, kalkınmanın ve üretimin kalbinde de kadın çiftçilerin sarsılmaz emeğinin, alın terinin ve eşsiz gayretinin olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kadınların üretimdeki yerine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hayatımızın her alanında olduğu gibi, tarımın, kalkınmanın ve üretimin kalbinde de kadın çiftçilerimizin sarsılmaz emeği, alın teri ve eşsiz gayreti var. Tarlada sabahın ilk ışığıyla mesaiye başlayan, elleriyle toprağımıza bereketi mühürleyen, sabırla ve sevgiyle üreten, evladına ekmek, ülkesine istikbal hazırlayan tüm fedakar kadın üreticilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun."

Yumaklı, toprağa sadece tohumu değil, sevgisini, şefkatini ve geleceğe olan inancını eken kahraman üreticilerle gurur duyduklarını ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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