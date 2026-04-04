Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Konya'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Yumaklı, Ulusal Hububat Konseyi 2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Görüşmede kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yumaklı, daha sonra Taş Bina'da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüştü.

Taş Bina'da yer alan Dijital Tanıtım Ofisi'nde Kültürel Mozaik, Yaşayan Kültür, Tarihe Açılan Kapılar, Benim Şehrim, GoKonya ve Tarih odalarını gezen Yumaklı, kentle ilgili bilgi aldı.

Yumaklı, programı kapsamında MHP ve AK Parti Konya il başkanlıklarını da ziyaret etti.