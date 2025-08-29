Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya'da Orman Yangını ve Şap Hastalığı Değerlendirmeleri Yaptı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Amasya'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret eden Gümen, İl Başkanı Galip Uzun ile görüştü, partililerle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümen, kentte dün başlayan ve söndürülen orman yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldığını ifade eden Gümen, "Orman yangını kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 30-35 hektar alan etkilenmiş durumda. Soğutma çalışmaları bittikten sonra daha rahat bir açıklama yapacağız." dedi.

Gümen, yurt genelinde şap hastalığı konusunda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Bugün burada tüm sorunları değerlendirip, yapabileceklerimiz, yapamayacaklarımız hep beraber ortaya koyup, Ankara'ya dönmüş olacağız. Amasya hayvancılıkta da bizim için çok önemli. Şap hastalığıyla ilgili ciddi bir sorun da yaşadık bölgede. Onunla da ilgili hem il müdürlüğümüzü hem de ilçe müdürlüklerimizi bugün ziyaret edeceğim. Arkadaşlarımıza da hem yapmış oldukları aşılamalar için teşekkür edip, hem de bundan sonra bu süreci nasıl yöneteceğimiz konusunda detaylı çalışacağız. Asıl gelme amacımız da bu olmuş oldu. Yurt genelinde 24 ilimizin, biliyorsunuz açıklama yapmıştık, sayın bakanımız da açıklamıştı. Aşılamada yüzde 85'in üzerine çıkan illerde il genelinde hayvan hareketini ve pazarları açacağını söylemiştik. Şu anda 24 ilde, Amasya da bunlardan bir tanesi, yüzde 85'in üzerine çıktı. İl genelinde hayvan hareketi ve pazarlar açıldı. Bu sayı her hafta giderek artacak. Çünkü aşılamalar, dün itibarıyla yanlış hatırlamıyorsam 13,5 milyona yakın aşıyı sahaya gönderdik. Yarın da bir dolumumuz daha var. Her dolumdan sonra sahaya aşıyı gönderdik."

Bakan Yardımcısı Gümen, hastalık hafifledikçe daha rahat hareket edeceklerini ifade ederek, Amasya'nın da içinde bulunduğu 24 ilde şu an il pazarları ve hayvan hareketlerinin açık olduğunu, her hafta bunlara yeni illerin ekleneceğini belirtti.