Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Afyonkarahisar'da trafik kazası geçiren tarım işçilerini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde trafik kazasında yaralanan tarım işçilerine hastanede ziyarette bulundu. Bağcı, yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da telefonla yaralı işçilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde trafik kazasında yaralanan tarım işçilerine hastanede ziyarette bulundu.

Bağcı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Bağcı'nın telefonuyla bazı yaralı tarım işçileriyle görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bağcı'ya hastane ziyaretinde Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve Ali Özkaya, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay eşlik etti.

Hastanede tedavi gören yaralı bir kadın, burada kaza anında yaşadıklarını anlattı.

Minibüsün koltuklarının dolu olduğunu ve kendisinin de tabureye oturduğunu dile getiren yaralı kadın, şunları kaydetti:

"Biz, tarla sahibinin kirazını toplamayı bitirmiştik. Yolda gelirken tarla sahibi, işçi çavuşuna 'bekleyin ben size paranızı vereyim' demiş. Onu biraz bekledik. Yola çıktıktan sonra çavuşta yanındaki oğluyla para hesabı yapıyordu. Yani kimin ne kadar çalışması var diye para dağıtıyorlardı. Sonra 'eyvah gittik' diye bir ses geldi. Ardından şarampole girdik ve ağaca vurduk. Ağaç olduğu gibi ön camı parçaladı ve içeri girdi. Sonrasında ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni dışarı çıkarmışlar. Nasıl çıkardılarsa onu da hatırlamıyorum. Sedyeyle kenara yatırmışlar. Eşim gelmiş. Minibüsün yolda hızlı gidip gitmediğinin farkına varamadım. Ben ön tarafa yakındım ama çok şükür bana bir şey olmadı. Ama önümdeki insanlar ölmüş."

Olay

B.K. (19) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüs, dün, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada biri çocuk 7 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.