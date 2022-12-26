Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi, 14 kişi yaralandı Güncel Haberler Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ACH 560 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeniyurt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 14 tarım işçisini çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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