Tarihi Taşköprü, üzerinde yakılan ateş nedeniyle zarar gördü

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke ilçesindeki tarihi Taşköprü'nün üzerinde biriken atıkların yakılması nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Sürücü, "Sorunun en etkili çözümü, kurulacak yüzer bariyer sistemleriyle katı atıkların köprüye ulaşmadan önce kontrollü olarak toplanması, kıyıya çekilmesi ve bertaraf edilmesi" dedi.

Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 'İnatçı' filminin çekildiği Sarıkemer'deki Taşköprü'nün çevresinde kış mevsimindeki yağışlar nedeniyle çok miktarda atık birikti. Atıklar bir süre sonra Taşköprü'nün üzerine çıktı. Karşıdan karşıya geçmenin zorlaşması nedeniyle bölge sakinleri Taşköprü üzerinde biriken atıkları ateşe verip, temizlemeye çalıştı. Söke'deki çevrecilerin ihbarıyla EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de Taşköprü'nün bulunduğu alana gidip, inceleme yaptı.

'ÇÖZÜM YÜZER BARİYER SİSTEMİ'

Temizlik amacıyla yakılan ateşin Taşköprü'ye zarar verdiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Maalesef bu müdahale sonucunda tarihi Taşköprü'nün yüzeyinde is tabakası oluşmuş, taşlar siyaha bürünmüştür. Oysa ateş yakmak yalnızca tarihi köprüye değil, çevredeki doğal yaşama da zarar vermektedir. Kıyıda biriken bitki örtüsünün yakılması sırasında kargı kamışları içinde barınan kuşlar, su yılanları, su kaplumbağaları ve birçok canlı da zarar görmektedir. Bugün Taşköprü'nün kemerleri yeniden tıkalı durumda. Bu nedenle yukarı havzadan gelen atıklar tekrar Taşköprü'nün arkasında birikmeye başlayacak, su seviyesi düştüğünde ise bu atıklar yoğunlaşarak adeta betonlaşacaktır. Köprünün iki yanında su sirkülasyonu kesileceği için balık geçişleri engellenecek; oksijensiz kalan durgun sularda balıklar, su kaplumbağaları ve su yılanları, önceki yıllarda olduğu gibi yeniden yaşamlarını yitirecek ve buradaki hassas ekosistem büyük zarar görecektir. Sorunun en etkili çözümü, kurulacak yüzer bariyer sistemleriyle katı atıkların köprüye ulaşmadan önce kontrollü olarak toplanması, kıyıya çekilmesi ve bertaraf edilmesi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı