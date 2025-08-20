Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi Ziyaretçilerini Ağırlamaya Devam Ediyor

Restorasyon sürecinin ardından kapılarını tekrar açan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi hazirandan bu yana 101 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Helenistik Dönem'den bugüne ulaşan Sinop İç Kalesi'nin içinde yer alan cezaevi yapısı, Avrupa Birliği destekli "Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası (Faz II)" projesi kapsamında yeniden işlevlendirilerek müzeye dönüştürüldü.

Tarihi yapıdaki 3 bin 469 metrekarelik alanda cezaevi yapısının hatırasını yaşatan özel bölümler oluşturuldu. Ziyaretçiler, yapı içindeki tarihsel izlere tanıklık etmenin yanı sıra kültür ve medeniyet temalı sergilerle de karşılaşıyor.

???????Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında restorasyon, teşhir ve tanzim çalışmalarına başlanılan Tarihi Sinop Cezaevi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığının titiz çalışmaları neticesinde 5 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ziyarete açıldığını ve ilk günden itibaren ziyaretçilerin akınına uğradığını söyledi.

"Tarihi Sinop Cezaevimiz artık yaşayan bir müze"

Tarihi dokusu bütünüyle korunan, modern müzecilik anlayışıyla yeniden teşhir ve tanzimi yapılan alanlarıyla birlikte Tarihi Sinop Cezaevi'nin ziyaretçileri sadece geçmişe götürmediğini, gelecekle de buluşturduğunu belirten Güzel, "Tarihi Cezaevi içerisinde kültürel, sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği alanlar mevcut. Bu yönüyle Tarihi Sinop Cezaevimiz artık yaşayan bir müze. Bu kapsamda gelen ziyaretçi sayısı da oldukça yüksek rakamlara çıktı." dedi.

Cezaevine ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Güzel, hafta sonları ziyaretçi sayısının 2 bini geçtiğini vurgulayarak, "5 Haziran-15 Ağustos tarihleri itibarıyla 72 günde Tarihi Sinop Cezaevi'ni 101 bin 286 kişi ziyaret etti. 2020 rakamları öncesine baktığımızda kısa sürede iki katı ziyaretçiyi bulduğunu görüyoruz. Bu ziyadesiyle de bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Tarihi Sinop Cezaevi'ni görmek için Zonguldak'tan ailesiyle birlikte geldiklerini söyleyen Bekir İlkay Öztürk, açılmayan bölümleri de en kısa sürede görmek istediklerini dile getirerek, "Burada bir restorasyon çalışması olduğu söylendi. Üç bölümden oluştuğunu ve bir bölümün henüz açılmadığını öğrendik. O bölümün açılmasını sabırla bekliyoruz. Çünkü, mahkum koğuşları hakkında görsel ve görüntü olarak fazla bir bilgi alamadık diyebilirim. Cezaevi içinde bir rehber bulunabilir. Tarihi Cezaevi hologram ve maket gibi benzer şeylerle birleştirilmeye çalışılmış ancak bence yeterli olmuyor. Kapalı olan bölümün bir an önce açılması lazım. Özellikle mahkum koğuşları hakkında hem sözel hem görsel bilgilerle eklenti yapıldığında daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun'dan gelen Ebrar Çakar, Tarihi Sinop Cezaevi'ni 2016 yılında ziyaret ettiğini belirterek, "Tarihi Cezaevi'nin şu anki haliyle eskisine göre biraz mistik dokusu bozulmuş ama daha çok modernize edilmeye çalışılmış. Ancak içi gerçekten güzel olmuş. Zaten uzun süredir restorasyon çalışmaları devam ediyordu. Bu kapsamda dört gözle açılmasını bekliyordum. Keşke mistik dokusu biraz kalsaydı. Ama yine de bu haliyle müzeyi çok beğendim." diye konuştu.

Mustafa Mert Çakar da müzeyi beğendiğini ancak henüz açılmayan alanların da kısa sürede ziyarete açılmasını beklediklerini dile getirdi.