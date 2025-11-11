Tarihi Safranbolu Fırını, Şaşkınbakkal'da Yeni Şubesini Açıyor

YILLARDIR Bağdat Caddesi'nde hizmet veren Tarihi Safranbolu Fırını, Şaşkınbakkal'da yeni şubesini 15 Kasım'da açacağını duyurdu. Marka, açılışı geleneksel poğaça anlayışını yeniden yorumladığı Kobe bifteğiyle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Yeni şube açılışını kutlamaya hazırlanan fırın, 450 TL'den satışa sunulacak özel üretim Kobe biftekli poğaça ile gastronomi meraklılarına unutulmaz bir deneyim vadediyor.

1940 yılında kurulan Tarihi Safranbolu Fırını'nın Kurumsal İletişim ve Operasyon Direktörü Bahadır Ömür, açılışa özel hazırlanan ürünün arkasındaki felsefeyi şöyle açıkladı:

"Yıllardır Anadolu Yakası'nda ve Bağdat Caddesi'nde semt sakinleriyle çok özel bir bağ kurduk. Onların damak zevkine ve kalite anlayışına her zaman en üst düzeyde hitap etmeye çalıştık. Şaşkınbakkal'daki yeni yuvamızı kutlarken; sıradan bir açılış yapmak yerine ustalığımızı, zanaatımızı ve misafirlerimize verdiğimiz değeri gösterecek özel bir ürün sunmak istedik."

'İŞİMİZ TUTKU'

Ömür, "Bizim işimiz sadece un, tuz, şeker değil; bizim işimiz tutku. Dünyanın en değerli etlerinden biri olan Kobe bifteğini, geleneksel poğaça hamurumuzla birleştirmek, bizim için adeta zanaatkarlık manifestosu. Ürünün fiyatı mevcut ekonomik koşullarda yüksek olsa da, Kobe bifteği ucuz bir ürün değil. Ancak biz bunu bir lüks göstergesinden çok, ustalığımızın sınırlarını zorlayan özel bir lezzet deneyimi olarak görüyoruz ve sadece açılışa özel bir imza ürün olarak sunuyoruz" dedi.

Ömür, "Tarihi Safranbolu Fırını olarak, misafirlerimize yüksek kaliteli gıda sunmayı taahhüt ediyoruz. Bugün 200'ün üzerinde çalışanı bulunan fırınımız, İstanbul, Kadıköy'de Ömerpaşa, Gözcübaba, Göztepe ve Feneryolu şubeleriyle hizmet veriyor ve ürünlerini İstanbul'un her noktasına ulaştırıyor. Müşterilerimiz nezdinde kazandığımız sevginin arkasında araştırma-geliştirmeye verilen önem, hijyenik üretim koşullarını güvence altına alan özen, lezzet standartlarını korumak konusundaki çaba ve koşulsuz memnuniyeti sağlama arzusu yer alıyor. Türk mutfak kültürü mirasını yaşatma ve dünyadan farklı lezzetleri müşterilerimizle buluşturma vizyonumuzla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.