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Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, tarihi Namrun Kalesi'nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan yaşamını yitirdi.

Olay, Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi bölgesinde meydana geldi. Kalenin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye sevk edilen ekipler, kimliğini belirledikleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan'ın (23) hayatını kaybettiğini tespit etti. Suluhan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin Üniversitesi Güncel Haberler

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