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Tarihi camilere manevi yolculuk

Bültenler - Güncel
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Tarihi camilere manevi yolculuk

Bağcılar Belediyesi'nce gerçekleştirilen etkinlikte ilçe sakini kadınlar, Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Camisi'ni geziyor.

EYÜP, İSTANBUL (Bültenler) - Tarihçi – yazar Ahmet Anapalı'nın rehberliğinde davetliler hem bilgi sahibi oluyor hem de tarihte yolculuğa çıkıyorlar.

Bağcılar Belediyesi Ramazan ayında bu sene manevi yolculuk projesini hayata geçirdi. "Tarihte Yürüyen Adam ile Cami Gezileri" kapsamında ilçede yaşayan kadınlar, İstanbul'un önemli noktalarından olan Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Camisi'ne götürülüyor. Belediyeye müracaat eden kadınlar, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Bağcılar Belediyesi Dil Evi önünden hareket eden otobüslerle tarihi mekanlara yolculuk ediyor.

Tarihi mekanların manevi havasını teneffüs ediyorlar

Davetliler tarihçi-yazar Ahmet Anapalı eşliğinde gün içinde sırayla camileri dolaşıyor. Anapalı, camilerin mimarisinden tarihine kadar bilinmeyen bütün yönlerini anlatıyor. Adeta zamanda yolculuğa çıkan katılımcılar, ziyaretler sırasında bol bol fotoğraf çekme imkanı da buluyor. Anapalı'nın eşsiz sunumu eşliğinde gerçekleştirilen programda tarihi mekanların manevi havasını teneffüs eden kadınlar, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e de teşekkürlerini iletti.

Kültür turları Ramazan ayı sonuna kadar haftanın dört günü devam edecek.

Bültenler / Güncel

Bağcılar Belediyesi, Sultanahmet Camisi, Cami, Eyüp, Güncel, Haberler

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