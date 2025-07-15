Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaşdemir mesajında, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi vatanına ve demokrasisine sahip çıktığını belirtti.

Aziz milletin, tarih boyunca vatanına göz dikenlere karşı dimdik durduğunu ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale'de yazdığı destanı 15 Temmuz gecesi bir kez daha tekrarlamıştır. O karanlık gece, milletimiz tanklara, uçaklara ve silahlara karşı inancıyla, cesaretiyle ve birlik ruhuyla karşı koymuş; hainlere geçit vermemiştir." dedi.

Kaşdemir mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin kararlılığı sayesinde Türkiye, bir kez daha küllerinden doğmuş, hain emellere karşı demokrasiyi savunmuştur. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda bir işgal planının millet iradesiyle bozulduğu gündür.

O gece sokaklara dökülen kadın, erkek, genç, yaşlı her bir vatan evladı, bu toprakların asla boyunduruk altına alınamayacağını haykırmıştır. Çanakkale'deki ruh neyse, 15 Temmuz'daki duruş da odur.

Bu şanlı direnişi unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle; başta aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Rabbim bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın."