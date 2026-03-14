Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir Ankara'da düzenlenen törenlere katıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin kahramanı Cevat Paşa'nın vefat yıl dönümü dolayısıyla, Ankara'daki Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törene katıldı.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele kahramanları ile devlet erkanının ebedi istirahatgahı olan anıt mezarlıktaki programda, başta Orgeneral Cevat Paşa olmak üzere Fahrettin Altay, Selahaddin Adil, Kazım Karabekir, İzzettin Çalışlar, Yakup Şevki Subaşı ve Rüştü Sakarya'nın kabirleri ziyaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaşdemir, Türk milletinin cesur evlatlarından, Çanakkale'nin ve Milli Mücadele'nin kahraman komutanlarından Cevat Abbas Çobanlı Paşa'yı Ankara'da bulunan Köprübaşı'ndaki kabri başında rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek, "Çanakkale'yi geçilmez kılan, bu toprakları bize vatan yapan kahramanlarımızı bir kez daha derin minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaşdemir ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirilen program, Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulmasıyla başladı.

Mozole önünde saygı duruşunda bulunulmasının ardından katılımcılar, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Program, Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.