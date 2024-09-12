Tarihçi İlber Ortaylı Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde konuştu

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Belediyesince düzenlenen Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde dinleyicilerle bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesinde gerçekleştirilen program kapsamında Ortaylı, Şebnem Yiğit'in yönettiği "Türkiye'nin İlk Belediyesi: 6. Daire" konulu söyleşide, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası 6. Dairenin hikayesini ve belleğini anlattı.

Açılışta bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu'nun açık hava müzesi gibi gözüktüğünü dile getirerek, "Beyoğlu'nda her meydanın bir hatırası, her binanın bir kimliği var. Binlerce atılmış adım var. İçinde bulunduğumuz bina da bize miras. Türkiye'nin ilk modern belediyesi olarak 1857 yılında kurulmuş." dedi.

Ortaylı da eski yapıların milli miras olduğunu ve korunması gerektiğini belirterek, "Hala nostaljik, estetik taraflarımızı tatmin edebileceğimiz bir Beyoğlu'nda yaşıyoruz." dedi.

6. Dairenin kuruluşuna değinen Ortaylı, "İstanbul birdenbire büyüdü. 1 milyona yaklaşan nüfus vardı. Savaş devam ediyordu. Kırım Savaşı'nın merkez üssü olması ve ister istemez gemilerin bu bölgeye uğramasının yarattığı problemler vardı. Buraya birdenbire 6. Daire dendi. Biliyorsunuz 6. Bölge Paris'in en kibar semtidir. Buraya da buna bakarak isim koymuşlar." diye konuştu.

Prof. Dr. Ortaylı, Beyoğlu'nun farklılık gösteren yerleri olduğundan bahsederek, şunları kaydetti:

"Burayı inşa eden ustaların hepsi illa Fransa'dan gelmiş değil. Çoğu İtalyan ustalardır. Bu semt İtalyan semtidir. Bu metro (Beyoğlu Tünel) Avrupa'nın ilk metrosudur. Her zaman muhafaza edilmesi gerekir. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk şık belediye binasıdır. Bundan sonra da yapıldı ama hiçbiri bunun kadar manidar olmadı. Çok karanlık bir caddeydi burası. Şimdi çok mutluyum gençlerin geç vakitlere kadar oturabildiği yerleri gördüğüm zaman, sadece ders çalışmayışlarına üzülüyorum."

Program sonunda Ortaylı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

"Beyoğlu'nun Mirasını Yeniden Keşfe Çıkıyoruz" sloganıyla, Beyoğlu Avrupa Miras Günleri kapsamında 16 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek etkinliklerde, kültür merkezlerinden kitapevlerine, konsolosluklardan müzelere, üniversitelerden vakıflarda konserler ve atölyeler başta olmak üzere 80'e yakın ücretsiz etkinlik düzenlenecek.