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Taraklı İlçe Protokolü Görevde Olanlara Ziyaretlerde Bulundu

Taraklı İlçe Protokolü Görevde Olanlara Ziyaretlerde Bulundu

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Taraklı ilçe protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla görevi başında olan polis, jandarma, itfaiye ve sağlıkçılar ile hastalara ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve kurum amirleri, Taraklı Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile tedavisi süren hastaların bayramını tebrik etti. Daha sonra jandarma, emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis istasyonunu ziyaret eden protokol, görevini devam ettirenlere kolaylıklar diledi. Vatandaşların güvenliği ve huzurlu bayram geçirmeleri için mesaide olanlara teşekkür eden Pilavcı, 'Bayramda bizlerin huzur ve güvenliği için görevinizin başındasınız. Sizlere çok şey borçluyuz.' ifadelerini kullandı.

Taraklı ilçe protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla görevi başında olan polis, jandarma, itfaiye ve sağlıkçılar ile hastalara ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve kurum amirleri, Taraklı Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile tedavisi süren hastaların bayramını tebrik etti.

Daha sonra jandarma, emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis istasyonunu ziyaret eden protokol, görevini devam ettirenlere kolaylıklar diledi.

Vatandaşların güvenliği ve huzurlu bayram geçirmeleri için mesaide olanlara teşekkür eden Pilavcı, "Bayramda bizlerin huzur ve güvenliği için görevinizin başındasınız. Sizlere çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel

Devlet Hastanesi Jandarma İtfaiye Taraklı Güncel Haberler

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