Taraklı'da iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir iş yerinde çalışan kadın işçi, yüksekten düşerek yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı.
Taraklı-Göynük yolunda tavuk kümesinde çalışan F.Y. (25), dengesini kaybetmesi sonucu yüksek alandan yere düştü.
İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.