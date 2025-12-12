Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetler, orangutan popülasyonunu olumsuz etkiledi

Uzmanlar, dünyanın en nadir büyük maymun türü olarak kabul edilen Tapanuli orangutanlarının, Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle ağır kayıplar vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

BBC'nin haberine göre, Endonezya'da 950 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddetli yağışların ardından Tapanuli orangutanlarının akıbetine ilişkin endişeler arttı.

Doğayı koruma uzmanları, 25 Kasım'da Sumatra'yı vuran Senyar Tropikal Fırtınası sonrası, Ada'nın kuzeyindeki dağlık alanlarda yaşayan Tapanuli orangutanlarının bölgede uzun süredir görülmediğini bildirdi.

Uzmanlar, nesli tehlike altındaki bu orangutan türünde yaşanabilecek herhangi bir kaybın, hem türün geleceği hem de ekosistem üzerinde ciddi etkiler yaratacağını vurguladı.

Uydu görüntüleri üzerinden inceleme yapan uzmanlar, toprak kaymaları nedeniyle binlerce hektarlık ormanlık alanın tahrip olduğunu vurgulayarak, bu bölgelerde yaşayan çok sayıda orangutanın yaşamını yitirmiş olabileceğini ifade etti.

Liverpool John Moores Üniversitesinden primat biyolojisi profesörü Serge Wich, orangutanların şiddetli yağışlar sırasında genellikle ağaçlarda beklediğini ve yapraklarla kendilerine siper oluşturduğunu belirtti.

Wich, "Ancak bu kez yağmur dindiğinde çok geçti. Yaşam alanlarının bulunduğu vadi yamaçları toprak kaymalarıyla yok oldu. Bunun orangutanlar üzerinde mutlaka sonuçları olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tapanuli orangutanları, yalnızca Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Batang Toru ormanlarında yaşayan ve dünyadaki en nadir büyük maymun türü olarak biliniyor.

Sayılarının 800'ün altında olduğu belirtilen tür, daralan yaşam alanları ve iklim kaynaklı afetler nedeniyle tehlike altında bulunuyor.