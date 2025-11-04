Haberler

Tanzanya'da Seçim Protestoları: Hükümete Toplu Katliam Suçlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tanzanya'da ana muhalefet partisi CHADEMA, 29 Ekim seçimlerinin ardından gerçekleşen protestolarda çok sayıda sivilin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü iddia ederek hükümeti toplu katliam yapmakla suçladı. Ölümler ve güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanımıyla ilgili bağımsız bir soruşturma talep edildi.

CAPE Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (CHADEMA), seçim sonuçlarına yönelik protestolarda çok sayıda sivilin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ileri sürerek, hükümeti "toplu katliam yapmakla" suçladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim genel seçiminin ardından ülke çapında yaşanan protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde, çok sayıda protestocunun öldüğü ve bazı hastanelerin "cesetlerle dolup taştığı" iddia edilerek, "Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan yönetimi altında toplu katliamların yaşandığı anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Polisin, öldürülen göstericilerin cesetlerini toplamak üzere hastanelere gönderildiği, bu yolla delil ve istatistiklerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı yönünde raporlar alındığı aktarılarak, yaralıların ulaşım ve iletişim hizmetlerinin çökmesi nedeniyle hastanelere erişemediği kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin anayasal hakları doğrultusunda barışçıl protesto düzenleyen vatandaşları gereksiz güç kullanımının şiddetle kınandığı açıklamada, "Güvenlik kurumlarını, aşırı ve orantısız güç kullanımını derhal durdurmaya çağırıyoruz." denildi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası topluma, "Tanzanya hükümetinin vatandaşlarına karşı işlediği iddia edilen suçlarla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması" çağrısında bulunuldu.

Seçim protestoları

Tanzanya'da 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, 29 Ekim'de düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 97,66'sını alarak cumhurbaşkanlığını korudu.

CHADEMA lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçime katılamazken, ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, sürecin "adil ve şeffaf" yürütülmediğini öne sürmüştü. Bunun ardından 30 Ekim'de başkent Darüsselam'dan başlayarak ülke geneline yayılan seçim protestolarında, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede çıkan olaylarda, bazı araçlar, bir akaryakıt istasyonu ve polis merkezleri ateşe verilirken hükümet sokağa çıkma yasağı ilan edip, durumu kontrol altına almak için orduyu görevlendirmişti.

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da, Devrim Partisi (CCM) 64 yıldır iktidar partisi olarak yönetimde bulunuyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.