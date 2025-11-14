Tanzanya'da Eski Maliye Bakanı Nchemba Başbakan Atandı

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, eski Maliye Bakanı Mwigulu Nchemba'yı başbakan olarak atadı.

Ülke parlamentosu, eski Maliye Bakanı Nchemba'nın başbakan olarak atanmasını oy çokluğuyla onayladı.

Meclis Başkanı Mussa Azzan Zungu, parlamentodaki gizli oylamada 371 üyeden 369'unun lehte oy kullandığını belirtti.

Daha önce içişleri, adalet ve maliye bakanlığı dahil olmak üzere hükümetin farklı bakanlıklarında görev yapan 50 yaşındaki Nchemba, Tanzanyalıların refahına öncelik vereceği ve ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak için gayretle çalışacağı taahhüdünde bulundu.

Tanzanya'da 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, 29 Ekim'de düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 97,66'sını alarak cumhurbaşkanlığını korumuştu.

Ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçime katılamazken ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, sürecin "adil ve şeffaf" yürütülmediğini öne sürmüştü. Bunun ardından 30 Ekim'de başkent Darüsselam'dan başlayarak ülke geneline yayılan seçim protestolarında güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.