Türk STK'ler Tanzanya'daki albino çocuklara bayram sevinci yaşattı

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşları (STK), farklı görünüşlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalan albino çocuklara bayram sevinci yaşattı.

Gümüş Hilal Vakfı aracılığıyla Türkiye'deki hayırseverlerce Tanga kentinde bir yetimhanenin kampüsünde albino çocuklar için iki derslik inşa edildi.

Aynı zamanda yatılı kalan yaklaşık 130 albino çocuğun yaşadığı alan, Türkiye ve Avrupa'dan gelen Türk menşeli STK'ler tarafından sürekli ziyaret ediliyor.

Ciltlerinin güneşe karşı hassas olması nedeniyle daha çok şapka, güneş kremi ve güneş gözlüğü hediye edilen albinolar, bunun yanı sıra elbise, oyuncak, yemek, kırtasiye yardımlarıyla da destekleniyor.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan birçok sivil toplum kuruluşu için de albino yetimhanesi en uğrak mekanlar arasında yer aldı. İyilikhane Çocuk Derneği, çocuklara elbise dağıtarak bayram sevinci yaşattı.

Çocukları bizzat giydiren dernek gönüllüleri, yetimhanede yemek dağıtımında da bulundu.

Yetimhaneyi ziyaret eden Türkiye Diyanet Vakfı ekibi de albino çocuklar için kurban eti teslim etti.

Koruma altında tutuluyorlar

Vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle "beyaz" olarak dünyaya gelen albino çocuklar, farklı görünüşlerinden dolayı Tanzanya'nın bazı bölgelerinde radikal ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyor.

Çocuk yaştan itibaren büyücülerin ve batıl inançlı kişilerin hedefi olan çocuklar, ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor, şans getirdiğine inanılarak kaçırılıyor ve uzuvları kesiliyor.

Toplumdan dışlanan albino çocuklar, devlet tarafından koruma altında tutuluyor.