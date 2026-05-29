Haberler

Türk STK'ler Tanzanya'daki albino çocuklara bayram sevinci yaşattı

Türk STK'ler Tanzanya'daki albino çocuklara bayram sevinci yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşları, ayrımcılığa maruz kalan albino çocuklara derslik, kıyafet, gıda ve oyuncak yardımı yaparak bayram sevinci yaşattı.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşları (STK), farklı görünüşlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalan albino çocuklara bayram sevinci yaşattı.

Gümüş Hilal Vakfı aracılığıyla Türkiye'deki hayırseverlerce Tanga kentinde bir yetimhanenin kampüsünde albino çocuklar için iki derslik inşa edildi.

Aynı zamanda yatılı kalan yaklaşık 130 albino çocuğun yaşadığı alan, Türkiye ve Avrupa'dan gelen Türk menşeli STK'ler tarafından sürekli ziyaret ediliyor.

Ciltlerinin güneşe karşı hassas olması nedeniyle daha çok şapka, güneş kremi ve güneş gözlüğü hediye edilen albinolar, bunun yanı sıra elbise, oyuncak, yemek, kırtasiye yardımlarıyla da destekleniyor.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan birçok sivil toplum kuruluşu için de albino yetimhanesi en uğrak mekanlar arasında yer aldı. İyilikhane Çocuk Derneği, çocuklara elbise dağıtarak bayram sevinci yaşattı.

Çocukları bizzat giydiren dernek gönüllüleri, yetimhanede yemek dağıtımında da bulundu.

Yetimhaneyi ziyaret eden Türkiye Diyanet Vakfı ekibi de albino çocuklar için kurban eti teslim etti.

Koruma altında tutuluyorlar

Vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle "beyaz" olarak dünyaya gelen albino çocuklar, farklı görünüşlerinden dolayı Tanzanya'nın bazı bölgelerinde radikal ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyor.

Çocuk yaştan itibaren büyücülerin ve batıl inançlı kişilerin hedefi olan çocuklar, ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor, şans getirdiğine inanılarak kaçırılıyor ve uzuvları kesiliyor.

Toplumdan dışlanan albino çocuklar, devlet tarafından koruma altında tutuluyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı

10 yıllık emek alevlere teslim! Bezos'un milyarlarca doları kül oldu
İran'ın 'ABD İHA'sı düşürüldü' iddiasına CENTCOM'dan yanıt

İran'ın dünyayı tedirgin eden iddiasına ABD'den yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ben bu ülkeye dolar getiriyorum' diyerek uçakta olay çıkardı

"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti

Tapusu olanlar dikkat! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti

Haberi alan hastaneye koştu! Sadece 16 yaşındaydı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı

Güllü'nün kızı hayli değişmiş! Cezaevinden fotoğraf geldi
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Hamdi Ulukaya'dan 24 Erzincanspor'a dev sponsorluk

O şehrin takımına rekor sponsorluk: 2 seneye Süper Lig'e çıkabilirler
Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı

1 tane zeytine dudak uçuklatan fiyat! Satıcının savunması da akılalmaz