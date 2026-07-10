Haberler

Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum

Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı Ferit Atalay, mağdurların zarar görmediğini ve şikayetçi olmadığını belirterek tutukluluğun devamı kararını hukuki bulmadığını söyledi. Eşi Meral Özcan ise eşiyle gurur duyduğunu ifade etti.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın tamamlanmasının ardından Tanju Özcan'ın avukatı Ferit Atalay, gazetecilere açıklama yaptı. Atalay, mağdurların hiçbirinin zarara uğramadığını savunarak, "Bu davada gördük ki mağdur sıfatıyla çağrılan kişilerin hiçbirinin zararı olmadığı ifade edildi. Hiçbiri şikayetçi değil. Her ne kadar bu suçlar şikayete tabi değilse de bu suçtan hiç kimsenin zarar görmemiş olması, hiç kimsenin kurban dolandırıcılığı adı altında bir zarara uğramamış olmasına rağmen mahkeme, gerekçesini bilemediğimiz, biraz sonra belki bir iki gün sonra öğreneceğimiz gerekçeyle sanıkların tutuklarının, tutukluluğunun devamına karar verdi. Bu kararı ben hukuki bulmuyorum. Mahkemenin kararına saygı göstermekle birlikte sanıkların tutuklanmasını, tutukluğun sürdürülmesini gerektiren hiçbir neden göremiyorum dosyada. Umuyorum en kısa zamanda Sayın Tanju Özcan ve belediye çalışanlarımız tahliye olacaktır. En kısa zamanda bunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MERAL ÖZCAN: EŞİMLE VE ARKADAŞLARIYLA GURUR DUYUYORUM

Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan ise, eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Aylardır susuyorum, kendimi çok zor tutuyorum ama bu kadar haksızlığı kabul etmiyorum. Tanju Özcan suçsuzdur, arkadaşları suçsuzdur. ve gerçekten şunu gördüm ki insanlar görmesin, duymasın diye insanları içeriye almadılar. Eğer bu halka açık, Türkiye'ye açık bir dava olsaydı gerçekten herkes başkanıyla, çalışanlarıyla gurur duyardı. Ben eşimle ve arkadaşlarıyla gurur duyuyorum. Çok şükür ki asla bir hile, bir hurda, bir zimmetine para geçirme, bir şantaj, asla böyle bir şey yok. Herkes gönül rahatlığıyla inanabilir" diye konuştu.

Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Beşiktaş, Mattersburg'u İlhan Fakılı'nın golüyle geçti

Beşiktaş'ın yeni yıldızından ilk maçında şahane gol ve galibiyet
Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet

Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum

Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum geliyor
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı