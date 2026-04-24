Tanınmamak için 9 kez estetik operasyon geçiren cinayet hükümlüsü yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2014 yılında işlenen cinayetten hüküm giyen firari Adnan Kaymaz, 12 yıl sonra İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Tanınmamak için 9 estetik operasyon geçirdiği tespit edilen hükümlünün yakalanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesinde 17 Mart 2014'te 'Tasarlayarak öldürme' olayına karışan ve ardından kaçıp izini kaybettiren Adnan Kaymaz hakkında açılan davada 2017'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Soruşturma kapsamında en küçük detayları değerlendirmeye alan polis ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını izledi ve estetikle değişen yüzün Adnan Kaymaz'a ait olduğunu tespit etti. Kaymaz, olaydan tam 12 yıl sonra polis ekiplerinin operasyonuyla İzmir'de saklandığı adreste yakalanıp cezaevine teslim edildi.

'GÜNÜBİRLİK İŞLERDE ÇALIŞTI'

Cinayetin ardından otostopla Bursa'dan ayrılıp, İzmir'e gittiği öğrenilen şüphelinin, burada farklı kimlikler kullanarak izini gizlediği, dikkat çekmeyecek şekilde günübirlik işlerde çalışarak geçimini sağladığı öğrenildi. Ayrıca Kaymaz'ın tanınmamak için 9 kez yüzünün farklı bölgelerinden estetik operasyon geçirdiği de öğrenildi. Sürekli şapka taktığı da görülen Kaymaz'ın, 10 Nisan'da işe gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar ise çevredeki evin güvenlik kameralarına yansıdı.

