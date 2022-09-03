TANGERANG - Endonezya hükümeti yakıt fiyatlarını artırdı Güncel Haberler Endonezya'nın Banten bölgesindeki Tangerang kentinde halk, yakıt yardımlarının azaltılmasına ilişkin planını protesto etmesine rağmen hükümet yakıt fiyatlarını yaklaşık yüzde 30 oranında artırdı. Endonezya'nın Banten bölgesindeki Tangerang kentinde halk, yakıt yardımlarının azaltılmasına ilişkin planını protesto etmesine rağmen hükümet yakıt fiyatlarını yaklaşık yüzde 30 oranında artırdı. Benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Firdaus Wajidi Hükümet Güncel Haberler

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