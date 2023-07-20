Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu'nun Yeni Şarkısı 'Herhalde'
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Söz, beste ve düzenlemesi Tan Taşçı'ya ait olan 'Herhalde', sanatçının yeni konser serisi 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' turnesinde ortaya çıkmış bir şarkı. Taşçı ve koronun yüksek enerjisi ile sahnede doğan 'Herhalde', yayınlandığı günden itibaren trendlerdeki yerini koruyor. Aynı sahneyi paylaştığı Başkanlar Orkestrası ile kayıtlarını tamamlayan Taşçı, merakla beklenen yeni albümünden şarkılarını müzikseverler ile paylaşmaya ve Türkiye turnesine aralıksız devam ediyor.
Söz, beste ve düzenlemesi Tan Taşçı'ya ait olan, "Herhalde", sanatçının yeni konser serisi "Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu" turnesinde ortaya çıkmış bir şarkı.
Çok sesli "Herhalde", Taşçı ve koronun yüksek enerjisi ile sahnede doğan bir hit olarak Tan Taşçı şarkıları arasındaki yerini aldı. "Herhalde" yayınlandığı günden itibaren trendlerdeki yerini koruyor.
Aynı sahneyi paylaştığı Başkanlar Orkestrası ile kayıtlarını tamamlayan Taşçı, merakla beklenen yeni albümünden şarkılarını müzikseverler ile paylaşmaya ve Türkiye turnesine aralıksız devam ediyor.
Tan Taşçı "Herhalde" Künye;
Söz & Müzik: Tan Taşçı
Düzenleme: Tan Taşçı
Vokaller: Başkanlar Korosu / Günay Acar, Emre Şen
Mix & Mastering: Emre Kıral
Başkanlar Orkestrası;
Nefesliler: Başkanlar Brass (Taner Günüç, Feyzi Günüç, Taşkın Akarsu)
Yaylı Grubu: Başkanlar Strings (Hamza Pelen, Ebru Söylemez, Seda Eylül Tansık, Aslıhan Rabia Karakaş)
Klarnet: Feyzi Günüç
Ud: Kutay Özcan
Bas Gitar: Atakan Arslan
Gitarlar: Caner Güneysu
Perküsyon: Koray Ural
Fotoğraflar: Serkan Kızılkaya
Kapak Tasarım: Onur Özışık
Yapım: TCTVL
Süpervizör: Onur Özışık & Ecmel Kayahan
İletişim Danışmanı: Zeynep Altınçekiç
Dijital Dağıtım: onerpm