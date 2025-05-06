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Tamino'nun Türkiye Turnesi Ekim Ayına Ertelendi

Tamino'nun Türkiye Turnesi Ekim Ayına Ertelendi
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Sahne adı Tamino olan müzisyen Amir Moharam Fouad'ın mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye turnesi, ekim ayına ertelendi. Genç müzisyen, Ekim'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de konser verecek.

Sahne adı Tamino olan müzisyen Amir Moharam Fouad'ın mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlandığı Türkiye turnesi ekim ayına ertelendi.

Tamino, Epifoni organizasyonuyla 8 Ekim'de İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta, 9 Ekim'de Ankara'da CerModern'de, 10 Ekim'de İzmir Havagazı Fabrikası'nda konser verecek.

Genç müzisyen, mart ayında yayımlandığı "Every Dawn's a Mountain" adlı albümünde kayıp, yerinden edilme ve ayrılık konularına değindi.

Tamino, albümden "Sanctuary" adlı son single da dinleyicilerin beğenisine sundu. Vokallerini Mitski'nin üstlendiği parça, umut ve kalp acısı üzerine bir hikaye anlatıyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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