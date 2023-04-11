Talha Yıldızeli Ramazan Ayında Yöresel Lezzetler Daha Çok Tercih Ediliyor!

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte herkes tatlı bir telaş alırken pek çok kişi tarafından en çok tercih edilen yemek seçenekleri ve tarifleri merak ediliyor. Bu alanda sorulara cevap veren başarılı işletmeci Talha Yıldızeli özellikle bu manevi ay içerisinde yöresel lezzetlerin daha fazla tercih edildiğini vurguladı.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte herkes tatlı bir telaş alırken pek çok kişi tarafından en çok tercih edilen yemek seçenekleri ve tarifleri merak ediliyor. Bu alanda sorulara cevap veren başarılı işletmeci Talha Yıldızeli özellikle bu manevi ay içerisinde yöresel lezzetlerin daha fazla tercih edildiğini vurguladı. Sahip olduğu restoran işletmesi üzerinde müşterilerini tam anlamıyla başarılı bir şekilde karşılarken talep edilen yemek seçeneklerinin çoğunlukla yöresel lezzetlere uygun olduğu ifade ediliyor.

"YÖRESEL LEZZETLER DAHA FAZLA TERCİH EDİLİYOR"

Başarılı işletme içerisinde de her zaman ülkemizin 81 ilinin lezzetine tanık menü seçenekleri yer alıyor. Bu alanda başarılı işletmeci ise şu şekilde özetliyor: "Ramazan ayı İslam alimi için en önemli vakitlerden birisi. İşletmemiz üzerinde meydana gelen hizmetlerimiz de bu aya özel olarak farklılaşmakta ve özenli bir şekilde hazırlanmaktadır. İftar ve sahur gibi yemek süreçlerini en lezzetli hallere taşımak ve İslamiyeti kalbimizde hissetmek amacıyla ülkemizin çok bilinmeyen yöresel lezzetini bünyemizde topladık. Yerli yabancı pek çok müşterimiz bu alanda yöresel lezzetler daha sıcak bir şekilde yaklaşıyor ve daha fazla tercih ediyor."

"MENÜMÜZDE PEK ÇOK LEZZET VAR"

Boğazın eşsiz manzarası üzerinde lezzetli bir ramazan süreci geçirmek isteyen müşterilerimiz için özenli bir hazırlık meydana geldiğini ifade eden işletmeci aynı zamanda şunları söyledi: "İstanbul şüphesiz İslam alemi ve coğrafi anlamda oldukça önemli bir konuma sahip. Bulunduğumuz lokasyon kapsamında boğazı en iyi şekilde görmekte ve bu ortam avantajını en iyi şekilde kullanmaktayız. İstanbul'un manzarası eşliğinde huzurlu bir iftar sofrası isteyen vatandaşlarımız için pek çok lezzet menümüzde yer alıyor. Ancak özellikle Ramazan ayında yöresel yemeklerin yeri oldukça farklı olarak bizleri karşılıyor. En doğal ve taze ürünler ile gerçekleştirdiğimiz yöresel lezzetlerimiz sadece Türk vatandaşlarımızın değil turistlerimizin gözdesi olmuş durumda" diyerek Ramazan maneviyatını işletme için oldukça önemli olduğunu ve bu doğrultuda en iyi şekilde yansıttığını belirtti.