Talas'ta "Üç Ayları Karşılama Programı" düzenlendi
Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 'Üç Ayları Karşılama Programı' Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz katılarak üç ayların toplumda dayanışmayı artıran özel zamanlar olduğuna dikkat çekti.
Kayseri'nin Talas ilçesinde "Üç Ayları Karşılama Programı" yapıldı.
Kayseri İl Müftülüğü ve Talas Belediyesi tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından din görevlileri ilahiler okudu.
Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç ayların toplumsal dayanışmayı güçlendiren, manevi hassasiyetleri diri tutan özel zamanlar olduğunu belirtti.
Üç ayların İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Yalçın, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da üç ayların bereketli geçmesi temennisinde bulundu.