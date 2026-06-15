Haberler

AB'den Rusya'nın "gölge filo"sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan petrol ambargosunu delmek için kullandığı 'gölge filo'yu işleten 54 kuruluşa yaptırım uygulayacağını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ayrıca Navalnıy'ın ölümünden sorumlulara ve Rus propagandası yapanlara da yaptırım getirileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendisine uygulanan petrol ambargosunu kırmak için kullandığı "gölge filo"nun işletmesinden sorumlu 54 kuruluş için yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yapıların zarar gördüğünü aktaran Barrot, bu saldırılara tepki göstererek, " ( Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin sömürgeci savaşında ısrar ediyor ve barışın önünde bir engel teşkil ediyor." dedi.

Barrot, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam ettiğini ve bu ülkenin Birliğe katılım müzakerelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Ayrıca Rusya üzerinde baskı uygulamayı da sürdürdüklerini vurgulayan Barrot, Rus "gölge filo"sunun işletmesinden sorumlu 54 kuruluşa yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Barrot, 2024'te Rusya'da cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümünden sorumlulara ve Rus propagandası yapan kişi ve kuruluşlara da yaptırım uygulayacaklarını bildirdi.

"ABD-İran mutabakatından memnuniyet duyuyoruz"

ABD-İran arasında varılan mutabakata da değinen Barrot, bu mutabakattan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Barrot, ABD ile İran arasındaki mutabakatın İran'ın nükleer ve füze programını ve milis güçlere desteğini kapsayacak ve bölgesel güvenlik ve istikrarın yeniden inşasına izin verecek şekilde Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde görüşüleceğini aktardı.

Öte yandan tüm bu gelişmelerin Gazze'de ve Batı Şeria'daki felaketi unutturmaması gerektiğini vurgulayan Barrot, 12 Haziran'da Paris'te Filistinli ve İsrailli sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiğini ve iki devletli çözüm çağrılarını yinelediklerini hatırlattı.

Barrot, "Avrupa, Batı Şeria'da şiddet patlamasını ve sömürgeleştirmenin dizginlenemez şekilde devam etmesini kabul edemez." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheliden ilk ifade

Din kültürü öğretmeni eşinin öldüren caniden ilk ifade!

Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi
Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi

Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi
Kartal’daki Osman Oruç cinayetinde sır perdesi aralandı: Cinayet dedektifleri yüzlerce saatlik görüntü inceledi

İstanbul’daki esrarengiz cinayette düğüm çözüldü
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor