Kayseri'de tıp fakültesi öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde, otomobiliyle motosikletine çarptığı tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücü K.E. tutuklandı.
Otomobiliyle motosikletine çarptığı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) ölümünün ardından gözaltına alınan sürücü K.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Talas'ta, 19 Mart'ta, kullandığı motosikletle K.E. idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
Otomobil sürücüsü K.E. gözaltına alınmıştı.