Kayseri'de işçi servisinin apartman bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde işçi servisinin apartman bahçesine düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Anayurt Mahallesi Atılgan Sokak'ta park halindeki 38 P 2191 plakalı işçi servisi, henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek apartmanın bahçesine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen araçta bulunan kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.