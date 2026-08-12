Kayseri'de Belediye Personeline İşaret Dili Eğitimi

Kayseri'de, Talas Belediyesi personeline işaret dili eğitimi verildi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, işitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve belediye hizmetlerine erişimlerini güçlendirmek amacıyla personele yönelik işaret dili eğitimi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim, işaret dili uzmanı Ateş Salim Özdemir tarafından verildi.

Bu kapsamda 120 saat süren eğitime 15 belediye personeli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden Selma Altuntaş, işitme engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verip, onların yanında olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA