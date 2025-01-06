Talas Belediyesi'nden Ücretsiz Yazar Okulu Seminerleri

Talas Belediyesince düzenlenen "Yazar Okulu Seminerleri" kapsamında eğitimci yazar Rafet Ural, gençler ve çocuklarla birikimlerini paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yazar Okulu Seminerleri" programında okurlarıyla buluşan eğitim yazar Ural, çocuk edebiyatıyla çocuk ve gençlere bilgi verdi.

Ocak ayı sonuna kadar sürecek "Yazar Okulu Seminerleri", Talas Belediyesinin tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.