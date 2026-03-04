Haberler

Talas Belediyesinden yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayı kapsamında 70 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunduklarını açıkladı.

Başkan Yalçın, yazılı açıklamasında, ramazan ayı başından beri vatandaşları iftarda bir araya getiren Talas Belediyesinin, bu ramazanda da öksüz ve yetimleri unutmadığı belirtti.

Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu aktaran Yalçın, "Yılın her günü yaptığımız sosyal destekleri ramazan ayında artırarak sürdürüyoruz. Bu ramazanda 70 öksüz ve yetimimiz için bir giyim firmasından satın aldığımız kıyafet çeklerini aile büyüklerine teslim ettik. Bir nevi bayramlık kıyafetlerini almış olduk. Güle güle giysinler, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz." ifadelerini kullandı.

