Haberler

Talas Belediyesi'nden 60 Yaş ve Üzeri Vatandaşlara Teknoloji Eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için 'Dolandırıcılığa Karşı Akıllı Telefon Kullanımı' eğitimleri düzenliyor. Eğitimler, dolandırıcılık yöntemleri, güvenlik adımları ve teknoloji kullanımı hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor.

Talas Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hazırlanan "Dolandırıcılığa Karşı Akıllı Telefon Kullanımı" eğitimleriyle teknolojinin sunduğu imkanlardan güvenli ve bilinçli şekilde yararlanılmasını amaçlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde akıllı telefonların doğru kullanılması, mesaj ve arama yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinin tanınması, sosyal medya ve bankacılık uygulamalarında dikkat edilmesi gereken güvenlik adımları gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Alanında uzman emniyet yetkilileri tarafından günlük hayattan örneklerle vatandaşların karşılaşabileceği riskler ve korunma yöntemleri anlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, büyüklerin dijital hayatta kendilerini güvende hissetmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onların teknoloji ile barışık olması ve dijital dünyanın kötü niyetli tuzaklarına karşı bilinçlenmesi için bu eğitimleri düzenliyoruz. Talas'ta güvenli ve huzurlu bir yaşam için her alanda olduğu gibi dijital güvenlik konusunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Eğitimler, 25 Kasım Salı günü saat 13.00'te Osmanlı Evi'nde ve 28 Kasım Cuma günü saat 13.00'te Selçuklu Evi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
title