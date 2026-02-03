Haberler

Taksiye binemeyen kadın, durak camlarını kırdı: O anlar kamerada

Bursa Şehir Hastanesi'nde taksiye binmek isteyen bir kadın, sürücünün sıradaki araca binmesini söylemesi üzerine sinirlenerek taksi durağının camlarını kırdı. Olay anı çevredeki kişiler tarafından görüntülendi.

BURSA Şehir Hastanesi'nde bir kadın, içinde müşteri olmasına rağmen binmek istediği taksiye alınmayınca sinirlenerek taksi durağına saldırdı ve durağın camlarını kırdı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Nilüfer ilçesindeki Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Her gün taksiyle Görükle mevkisinden hastaneye geldiği öğrenilen bir kadın iddiaya göre, içinde müşteri olmasına rağmen bir taksiye binmek istedi. Taksi sürücüsü, kadına sıradaki araca binmesini söyleyince sinirlenen kadın, durak önünde bulunan ayaklı küllüğü alarak, durağın camlarını kırdı. Kadına müdahale eden biri olmazken, olay anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ofisin camlarında hasar meydana gelen durağa bağlı sürücülerin, psikolojik sorunları olduğunu öne sürdükleri kadından şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
