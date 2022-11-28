Taksim saldırısının firarisi Bilal Hassan'ın kardeşi Beyoğlu'nda yakalandı
Güncel Haberler
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü meydana gelen terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor. Saldırının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas, Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alındı.
Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 vatandaşımız yaralanmıştı. Bombayı banka bırakan YPG/PKK'lı Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır saklandığı adreste kıskıvrak yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Albahır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas, Beyoğlu'nda gözaltına alındı.
Ahmad Elhac Nwas'ın Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Ahmad Elhac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve göçmen kimlik numarası aldığı belirtildi.
Gözaltındaki şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.