Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük bir kalabalık oluştu. Yerli ve yabancı binlerce kişi yılbaşı kutlamaları için Beyoğlu'nu tercih ederken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Megakentin en önemli buluşma noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.

Beyoğlu, yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı binlerce kişi için bu yıl da ilk tercihlerden biri oldu.

Taksim Meydanı ve çevresindeki kalabalık her geçen saat daha da artarken, İstiklal Caddesi'ni dolduran ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekiyor.

Polis ekipleri de vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Ekiplerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
