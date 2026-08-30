Haberler

30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim'de Törenle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim'de Törenle Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunarak tören sona erdi.

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
Dünyaca ünlü oyuncunun iki hali şaşırttı! “Aynı kişi mi?”

Dünyaca ünlü oyuncunun yakın çekim filtresiz hali şaşırttı!
Yunanistan'da gündem Türkiye! İsrail ile anlaşmayı böyle savundular

Türkiye endişesi sonrası soluğu İsrail'in yanında aldılar
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

Zirve başladı! Gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

Türk mühendis açık açık uyarmış! Faciada isyan ettiren Yunan detayı
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı