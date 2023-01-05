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Taksim metrosunda hareketli dakikalar! Bir kişi raylara düştü, ekipler saniyelerle yarıştı

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Taksim metro istasyonunda, raylara düşen yolcu nedeniyle seferler durdu. İtfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.

Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü. Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Taksim metrosunda bir kişi raylara düştü! Sarhoş olduğu için dengesini kaybetmiş

SARHOŞ OLDUĞU İÇİN DENGESİNİ KAYBETMİŞ

Bir yandan da Taksim'e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim'e gelen metro yavaşlatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen Mustafa S.'yi çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa S.'nin sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.

Taksim metrosunda bir kişi raylara düştü! Sarhoş olduğu için dengesini kaybetmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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