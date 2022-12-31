Taksim'de Yılbaşı Gecesi Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemi Alındı

İstanbul’da her yılbaşı akşamında kalabalık olan Taksim’de polis, günün erken saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri aldı. Taksim’e girişler araç trafiğine kapatılırken, yayalar da üzerleri aranarak meydana alındı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul'da her yılbaşı akşamında kalabalık olan Taksim'de polis, günün erken saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri aldı. Taksim'e girişler araç trafiğine kapatılırken, yayalar da üzerleri aranarak meydana alındı.

Yılbaşını karşılama alanlarından Beyoğlu Taksim'de, bugün öğle saatlerinden itibaren polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi almaya başladı. Taksim'in etrafı bariyerlerle kapatıldı, yaya olarak girişlerde üst araması yapıldı.

İstanbul Valiliği'nin kararı ile de saat 14.00'ten itibaren İstiklal Caddesi'ne ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi Hamalbaşı Caddesi kesişimi, trafiğe kapatıldı. Alternatif yol olarak da Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler için Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine; Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler de Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirildi.

Şişli'de kapanan caddeler ve sokaklar ise şöyle:

Mim Kemal Öke Caddesi,

Abdi İpekçi Caddesi,

Bostan Sokak,

Atiye Sokak,

Altın Sokak,

Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,

Bronz Sokak

Alternatif yollar da şunlar:

Teşvikiye Caddesi,

Valikonağı Caddesi,

Rumeli Caddesi,

Halaskargazi Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Beşiktaş'ta kapanan caddeler ve yollar:

Çiğdem Sokak

İskele Caddesi

Cezayir Sokak

Alternatif yollar:

Barbaros Bulvarı

Beşiktaş Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Kadıköy'de de birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken alternatif olarak General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı ve Abdulkadir Noyan Sokak önerildi.

İBB METROBÜS VE OTOBÜS SEFERLERİNİ ARTIRDI, METROLAR DA GECE BOYU KESİNTİSİZ SEFER YAPACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı gecesi İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için sefer sayılarını artırdı. Metrobüs seferlerine 260 ek sefer ilave eden İBB, otobüslerde 13 ayrı hatta 111 ek sefer koydu. Metrolarda ise gece boyu seferler kesintisiz devam edecek.

ULAŞIM GECE YARISINDAN İTİBAREN YARIN GÜN BOYU ÜCRETSİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teklifi ve İBB Meclisi'nin onayıyla, İstanbul'da son 2 yıldır dini ve milli bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor. Buna göre yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 pazar günü (yarın) da toplu taşıma ücretsiz olacak. Ücretsiz seferler bu gece yarısından itibaren başlayacak.