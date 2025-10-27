Haberler

Taksim'de Telefon Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Taksim Meydanı'nda bir adamın cep telefonunu çalan hırsız, güven timleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli, mağduru yanlış yönlendirerek kaçmaya çalıştı ancak polisin hızlı müdahalesi ile yakalandı. Hırsızlardan biri tutuklandı.

Doğan Can CESUR / -TAKSİM'de bir şüpheli bankta uyuyan adamın cep telefonunu arkasından uzanarak çaldı. Bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark eden adam, şüphelinin yanına gelerek hırsızın nereye gittiğini sordu. Şüpheli, mağdur adamı yanlış yönlendirerek başka yöne doğru gitmesine neden oldu; çok geçmeden Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı.

Olay, 3 Ağustos Pazar günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi meydandaki bankta uyumaya başladı. O sırada yanına yaklaşan bir şüpheli, uyuyan adamın cep telefonunu çaldı. Kısa bir süre sonra uyanan kişi, telefonunun yanında olmadığını fark edince paniğe kapıldı. O sırada adamın yanına gelen şüpheli, mağduru yanlış tarafa yönlendirdi. Telefonu çalınan adam şüphelinin yönlendirdiği tarafa koşmaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalarda, kimlikleri belirlenen F.A.(20) ve M.E.(18) isimli şüpheliler aynı gün yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadesi alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilmelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.A. ise 'Yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
