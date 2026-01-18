Taksim'de Minibüs Ağaca Çarptı: Turistler Yara Almadan Kurtuldu

TAKSİM'de minibüs şoförü Hakan K., yolcuları indirmek için otel önünde durdu. Şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen minibüs metrelerce kayarak ağaça çarptı. Minibüste buunan 5 turist kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili konuşan Vedat Baz, "Kazanın 10 dakika öncesinde otelin çalışanları orada boya yapıyordu. Bu olay 10 dakika önce olsa felaket olurdu. Ana caddeye girse katliam olurdu" dedi.

Olay, 16 Ocak Cuma günü saat 09.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şöför Hakan B., 5 turisti aldıktan sonra 34 BTN 856 plakalı minibüsle otelin önüne geldi. Araçtan inen Hakan B. iddiaya göre el frenini çekmedi. Şoför valizleri indirmek için bagajı açtığı sırada minibüs kaymaya başladı. Minibüs içinde bulunan 5 turistle metrelerce kayarak kaldırıma çıktı ardından da ağaca çarparak durabildi.

TURİST DOLU MİNİBÜS AĞACA ÇARPTI

Minibüste bulunan yolcular kazadan yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapısı açık şekilde hareket ettiği anlar görülüyor. Minibüs metrelerce kayarak kaldırıma çıkıyor ardından da kaldırımdaki ağaça çarparak duruyor. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili rapor tuttu.

'10 DAKİKA ÖNCE OLSAYDI FELAKET OLURDU'

Olayla ilgili konuşan Vedat Baz, "Adam yolcuları indirmek için arabadan indi arka bagajı açtı o esnada araba kaymaya başladı. Çünkü el frenini çekmeyi unutmuştu şoför, önünde otobüs var, ilk başta otobüse çarptı otobüsün şoförü çarptığını fark etmedi. Fark etse ve frene bassa halbuki çok büyük bir kazaya yol açmayacak ama adam farkına varmadı ve yoluna devam etti hiçbirşey olmamış gibi. Tabi bu da hızlı bir şekilde gidince önü açıldı bunun. Bu da hızlı bir şekilde önce kaldırma çarptı sonra otelin önünde ağaç var tam aslında marketle otelin kapısı diyebiliriz, buraya hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle zaten hava yastıkları falan açıldı önü tamamen pert oldu. Biz olay yerine vardığımızda yolcular da içinde 4 - 5 galiba Arap yolcu olabilir. Yaşlı kadın baya paniklemişti hafif bir sekiyordu ama ciddi bir yaralanma falan söz konusu değil sadece maddi kayıp. Kazanın 10 dakika öncesinde otelin çalışanları orada boya yapıyordu. Yani 10 dakika önce bu olay olsa felaket olur. Araba ana caddeye değil, otele doğru kayıyor. Sol tarafa doğru kaysa ve ana caddeye girse katliam olur. Çünkü orada sürekli otobüsler, hızlı şekilde geçen araçlar var" dedi.