Taksim'de "Kanlı 1 Mayıs" Anması... Çerkezoğlu: "Bu Meydan İşçilerin, Emekçilerin Hafızası; Birliğimiz, Dayanışmamızdır"

(İSTANBUL) - "Kanlı 1 Mayıs" olarak hafızalara kazınan, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşamını yitirenler için Kazancı Yokuşu'nda anma düzenlendi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bu meydan işçilerin, emekçilerin, halkın, kadınların, gençlerin hafızası; bu meydan birliğimizdir, dayanışmamızdır, mücadeledir. Bu meydan Taksim Meydanı, 1 Mayıs Meydanı'dır. Bu meydanı karanlığın ve korkunun simgesi haline getirmeye çalışanlar, işçi sınıfının sesini boğmak isteyenler bugün hala iş başındadır" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Kanlı 1 Mayıs" olarak hafızalarda yer edinen 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'ndaki İşçi Bayramı kutlamaları sırasında katledilenleri bugün Kazancı Yokuşu'nda andı. Anmada, "Taksim, 1 Mayıs alanıdır" ve "Biji yek gulan" sloganları atıldı. Katliamda hayatını kaybeden 41 kişinin ismi okunarak hep bir ağızdan "Burada" denildi.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 49 yıl sonra yine bu meydanda olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün bu 1 Mayıs meydanında, Taksim Meydanı'nda sadece geçmişi değil, bugünümüzü ve yarınımızı savunmak için bir aradayız. 1977'nin 1 Mayıs'ında arkadaşlarımızı aramızdan alanlar, işçi sınıfının sesini boğmak ve bu meydanı sermayenin karanlığının ve korkunun simgesi haline getirmek istediler ama başaramadılar. Bu meydan işçilerin, emekçilerin, halkın, kadınların, gençlerin hafızası; bu meydan birliğimizdir, dayanışmamızdır, mücadeledir. Bu meydan Taksim Meydanı, 1 Mayıs Meydanı'dır. Bu meydanı karanlığın ve korkunun simgesi haline getirmeye çalışanlar, işçi sınıfının sesini boğmak isteyenler bugün hala iş başındadır. Emeğimizi değersizleştirmek isteyenler, hepimizi asgari ücrete mahküm etmek isteyenler, hepimizi yoksullukta eşitlemek isteyenler, Türkiye'yi küresel sermayenin ucuz emek cenneti haline getirmek isteyenler bugün hala iş başındadır."

"İktidarın tercihleri ortadadır"

Hepimizi borçla yaşamaya mahküm eden, adaletsiz vergi sistemiyle yoksuldan alıp zengine, işçiden alıp patrona verenler bugün iş başındadır. Bugün ülkeyi yöneten iktidarının zihniyeti de tercihleri de açıkça ortadadır. Bu iktidar, emeğe karşı sermayenin iktidarıdır. Bu iktidar, halka karşı rantın iktidarıdır. AKP iktidarı bugün desteğini kaybettikçe daha fazla baskıya sarılmaktadır. Yargıyı siyasallaştırarak hukuku bir sopa olarak kullanarak iktidarda kalmaya çalışmaktadır. Bugün 1 Mayıs meydanındaki bu abluka, Taksim Meydanı'ndaki bu yasak, bu haksız, hukuksuz yasak, bu barikatlar, ülkeyi yöneten siyasi iktidarın AKP'nin zihniyetinin sembolüdür."

"Ölümsüz neferler oldular"

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de "Hafızamızı diri tutmak, mücadelemizi güçlendirmek ve yarım bırakılan bir hesabı sormak için bir aradayız. 49 yıl önce bu meydanda emeğin, alın terinin, eşitliğin, barışın, demokrasinin sesi yükselirken bu sesi susturmak isteyenler kurşunlarla, panzerlerle ve korkularıyla saldırdılar ancak şunu bilsinler ki o gün bu meydanda düşenler asla yenilmediler. Onlar, bu toprakların en onurlu kavgasının, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin ölümsüz neferleri oldular" diye konuştu.

Şişhane'de Dalcı anıldı

Konuşmaların ardından Kazancı Yokuşu'na karanfiller bırakıldı. 1989'da öldürülen Mehmet Akif Dalcı için Şişhane'deki vurulduğu yere geçildi. TTB adına konuşan Pınar Saip, "Mehmet Akif Dalcı'yı ve bu uğurda kaybettiğimiz canlarımızı anmaya devam edeceğiz ve anılarını yaşatacağız. 17 yaşında bir çocuk işçiydi. Her gün iş cinayetlerinde 6 işçimizi kaybetmekteyiz. Emekçilerin iş cinayetlerinde kaybedilmemesi; inşaatlarda, madenlerde, atölyelerde kaybedilmemesi için bağımsız denetimcilere ihtiyaç vardır. Bir an önce ülkemizin demokrasiye ve adalete kavuşmasını istiyoruz. Bütün bunlara karşı 1 Mayıs'ta sağlık emekçileri de diğer emekçilerle birlikte seslerini yükseltecek ve Kadıköy'de hep birlikte birleşelim, değiştirelim sloganını hayata geçireceğiz" dedi.

Odabaşı, Albayrak ve Levent de unutulmadı

Kadıköy'de 1996'da öldürülen Dursun Odabaşı, Hasan Albayrak ve Yalçın Levent için de anma düzenlendi. Anmaya TMMOB Başkanı Emin Koramaz, "Emeğe, emekçiye, devrimciye, yurtseverlere düşmanlık bu sermaye düzeninin devamını sağlamak için birer araç haline getirilmiş durumda. Emeğimize el koymak için, geleceğimize el koymak için ölümler sıradanlaştırılıyor. Aradan yıllar geçti ama yaşanan bu büyük acılarla hala yüzleşilmedi. O acılarla yüzleşmeyenler, bu devletin hangi kademesinde, hangi sorumluluk mevkinde olursa olsun onları yargı önüne çıkartmayanlar, o kirli ilişkileri örtbas edenler 1 Mayıslardan sonraki katliamların da hazırlayıcılarıdır. Biz nasıl ki aramızdan kopartılan arkadaşlarımızı unutmadıysak katilleri de hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar hesap verene, tüm suçlular açığa çıkartılana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Buraya da karanfiller bırakılmasının ardından anmalar sona erdi.

