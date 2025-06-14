Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Taksim'de Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Taksim'de Kutlandı
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JANDARMA Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıldönümü, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

JANDARMA Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıldönümü, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Taksim'de düzenlenen törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Törende, Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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